Азиатские индексы - 23-07-19

ТОКИО, 23 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.95% и составил 21620.88 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.80% и составил 1568.82 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.45% и составил 2899.94 пункта, а HANG SENG вырос на 0.34% и составил 28466.48 пункта.