Трамп заявил, что Джонсон станет отличным премьером Великобритании

Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с победой на выборах нового лидера Консервативной партии и выразил уверенность в том, что он будет отличным премьер-министром,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Поздравляю Бориса Джонсона с тем, что он станет новым премьер-министром Соединенного Королевства. Он отлично справится!" - написал он во вторник в Twitter.

Ранее британский евроскептик Борис Джонсон одержал победу на выборах лидера правящей в Соединенном Королевстве Консервативной партии.