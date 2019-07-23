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Трамп заявил, что Джонсон станет отличным премьером Великобритании


Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с победой на выборах нового лидера Консервативной партии и выразил уверенность в том, что он будет отличным премьер-министром,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Поздравляю Бориса Джонсона с тем, что он станет новым премьер-министром Соединенного Королевства. Он отлично справится!" - написал он во вторник в Twitter.

Ранее британский евроскептик Борис Джонсон одержал победу на выборах лидера правящей в Соединенном Королевстве Консервативной партии.

 




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