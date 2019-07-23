Военнослужащие ВС Армении примут участие в соревнованиях “Международные Армейские игры-2019”

Для участия в соревнованиях “Отличники войсковой разведки”, которые пройдут с 3 по 17 августа в Индии в рамках турнира “Международные Армейские игры-2019”, в соревнованиях “Мастер-оружейник”и“Безопасная среда” в Китайской Народной Республике, а также в их подготовительных этапах, 22 июля военно-транспортным самолетом Ил-76 МО РА в Москву отправились подразделения ВС РА.Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

В рамках турнира “Международные Армейские игры-2019” военнослужащие ВС РА примут участие также в предстоящих в Российской Федерации соревнованиях “Танковый биатлон”, “Полевая кухня”, “Хранитель дисциплины”, “Военно-медицинская эстафета” в Республике Узбекистан,“Снайперская область”в Республике Беларусь,“Мастер артиллерийского огня”в Республике Казахстан,“Уверенный прием”в Республике Казахстан, “Дорожный патруль” в Исламской Республике Иран и в их подготовительных этапах.

Военнослужащие ВС Армении примут участие также и в соревнованиях в рамках турнира “Международные Армейские игры-2019”, которые состоятся в Армениис 3 по 17 августа.