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Президент Армен Саркисян принял композитора-песенника Марине Алес


Президент республики Армен Саркисян 23 июля принял композитора-песенника Марине Алес. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Указом президента, за заслуги в сфере культуры Марине Алес присвоено почетное звание заслуженного деятеля культуры Республики Армения.

Президент Саркисян вручил высокую государственную награду, поздравил известную песенницу, пожелал ей новых творческих успехов.




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