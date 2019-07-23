Президент Армен Саркисян принял композитора-песенника Марине Алес

Президент республики Армен Саркисян 23 июля принял композитора-песенника Марине Алес. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Указом президента, за заслуги в сфере культуры Марине Алес присвоено почетное звание заслуженного деятеля культуры Республики Армения.

Президент Саркисян вручил высокую государственную награду, поздравил известную песенницу, пожелал ей новых творческих успехов.