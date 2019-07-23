Тигран Хачатрян и ВБ обсудили программу “Стимулирование торговли и инфраструктура качества”

Министр экономики РА Тигран Хачатрян 23 июля принял миссию содействия реализации программы Всемирного банка “Стимулирование торговли и инфраструктура качества”. Как передает Арменпресс, об этом сообщилоуправление информации и по связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Министр обсудил с делегацией ВБ согласованные в ходе предыдущей миссии направления и изучение хода реализации программы по обеспечению показателей программы. По словам представителя ВБ, по некоторым направлениям наблюдается заметный прогресс.

Тигран Хачатрян и специалисты Всемирного банка обменялись мнениями о возможных изменениях в структуре программы “Стимулирование торговли и инфраструктура качества”, для того чтобы привести ее в соответствие с нынешними условиями и потребностями.

Стороны коснулись компонента инфраструктур качества программы, в частности, переоснащения лабораторий и содействия, оказываемого органу по аккредитации.

Представители Всемирного банка обсудили с министром Хачатряном также и деятельность государственных компетентных органов по содействию экспорту и инвестициям и предстоящие программы в контексте компонентов программы “Стимулирование торговли и инфраструктура качества”.