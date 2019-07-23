Подача газа в 6-йНоркский массив будет временно прекращена

С целью проведения плановых работ 24-го июля с 09: 00 до 18: 00 будет прекращена подача газа в многоквартирные дома, особняки и общественные объекты 6-го массива административного района Нор Норк города Еревана. Об этом Арменпресс сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ компании “Газпром Армения”.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией“Газпром Армения”.