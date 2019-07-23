Взаимодействие во имя безопасности граждан:министр по ЧС РА встретился с Ваагном Вермишяном

Министр по ЧС РА Феликс Цолакян провел рабочую встречу с председателем Государственного комитета по градостроительству ВаагномВермишяном. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, цель встречи - предоставление карты долгосрочной сейсмической опасности в масштабе 1: 500000. Карта составлена по инициативе Службы сейсмической защиты МЧС на грант ВБ в 2016 - 2018 гг. Она составлена международным консорциумом, в который входят 3 армянские, итальянские и американские научные организации. Вместе с картой составлен и список населенных пунктов с населением более 200 тысяч человек. В нем указывается степень сейсмической опасности каждого из них. Карта разделена на 3 зоны сейсмической опасности, в каждой из которых предусмотрена степень максимально возможной интенсивности землетрясения.

Карта, предоставленная Госкомитету по градостроительству, заменит действующую в настоящее время карту 1994 года. Новая карта имеет множество преимуществ: в частности, она была составлена при помощи новейших технологий и компьютерных программ, которые обеспечивают максимальную точность и достоверность данных. В качестве материала для исследования были использованы данные Армении и прилегающих территорий в радиусе 150 км. Материалы, включенные в многотомные отчеты к карте, включают новейшую информацию о землетрясениях и активных разрывах, которые помогут оценить сейсмическую опасность и сейсмический риск РА.

Председатель Государственного комитета по градостроительству ВаагнВермишян, поблагодарив за проделанную широкомасштабную работу, отметил, что новая карта обязательно будет включена в доработанные градостроительные нормы комитета и повысит сейсмостойкость строящихся зданий и снизит их сейсмическую уязвимость.

В конце встречи министр по ЧС выразил готовность взаимодействовать, для того чтобы наши граждане жили в более безопасных и высоко сейсмостойких зданиях.