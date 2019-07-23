Борис Джонсон станет новым премьером Британии

Британский евроскептик Борис Джонсон одержал победу на выборах лидера правящей в Соединенном Королевстве Консервативной партии.

Об этом стало известно во вторник после оглашения итогов голосования избирательной гонки за пост лидера тори.

Как передает Арменпресс, со ссылкой на ТАСС, за его кандидатуру проголосовали 92153 рядовых члена Консервативной партии, а за его оппонента Джереми Ханта - 46656.

Таким образом, Джонсон на правах лидера консерваторов в среду сменит Терезу Мэй в должности премьер-министра, а в четверг проведет первое заседание нового правительства.