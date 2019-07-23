Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июль

ЕС призвал к сдержанности будущую коалицию, планирующую патрулировать Ормузский пролив


Европейский союз (ЕС) находится в тесном контакте со странами, которые намерены патрулировать Ормузский пролив для обеспечения свободы навигации, однако призывает все стороны к сдержанности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила во вторник представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе.

"Следим за развитием ситуации и находимся в тесном контакте со всеми странами, которые работают над достижением безопасности морских путей в Ормузском проливе. Мы повторяем свой призыв к максимальной сдержанности", - заявила она.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации