Президент Саркисян принял представителей Фонда “Обучай, Армения”

Президент республики Армен Саркисян 23 июля принял представителей образовательного фонда “Обучай, Армения” во главе с учредителем и директором организации Ларисой Ованнисян. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, ответственные лица фонда представили президенту Армении реализованные за прошедшие 5 лет работы и проекты, отметив, что они направлены на расширение и развитие образовательных возможностей для детей Армении. Президент Саркисян отметил важность деятельности Фонда “Обучай, Армения”, еще раз подчеркнув необходимость качественного образования для развития страны. “Если мы говорим о современной стране, то мы должны понимать, что современная страна - это современное образование, качественные и образованные специалисты”, - подчеркнул он.

Руководитель Фонда “Обучай, Армения” Лариса Ованнисян, касаясь дальнейших программ организации, в частности, сообщила, что в сотрудничестве с международной сетью “Образование для всех” осенью в Армении планируется организовать международную конференцию на тему “Как подготовить молодежь к строительству переменчивого мира”, и представила подробности программы форума. Президент Саркисян приветствовал проведение подобного авторитетного форума в нашей стране и выразил готовность принять участие в нем. Лариса Ованнисян рассказала также об их новой инициативе - Фонде “Здоровая Армения”, отметив, что он создан на основе модели и опыта образовательной программы “Обучай, Армения”.

Фонд “Здоровая Армения” (HealthforArmenia) будет регистрировать семейных врачей и медиков и отправлять их в те села, где нужна их помощь. Президент Саркисян приветствовал инициативу и пожелал успехов, отметив, что это очень правильная и уместная идея.