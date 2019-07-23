В Личке по субвенциальной программе асфальтирована часть центральной дороги

В селе ЛичкГегаркуникской области, на участке центральной улицы, охватывающем квартал А-6 села, за счет субвенциальнойпрограммы асфальтирована дорога длиной 680 метров, площадью около 3500 кв. м.

Как сообщил Арменпресс глава общины Личк Гнел Григорян, на асфальтирование центральной дороги в квартале А-6 выделено около 27 млндрамов, 60% из которых вложило правительство Армении, 40% - сельская администрацияЛичка. Строительные работы начались 12 июля и уже подходят к концу. Однако эта субвенциальная программа не будет единственной в Личке, и в ближайшее время на другом участке центральной улицы будет асфальтирована такая же площадь. “В рамках еще одной субвенциальной программы будет асфальтирована центральная дорога в 9-ом квартале села. Будет асфальтирована территория по дороге к кладбищу площадью около 500 кв. м. Остальная часть, около 3000 кв. м, будет асфальтирована на центральном участке дороги. На днях будет объявлен тендер на строительство, работы начнутся в августе. Кроме того, в селе реализуются социально-экономические программы и на свои средства. Так, за счет выделенных из местного бюджета 1,1 млндрамов был построен 300метровый водопровод, которым был решен вопрос снабжения питьевой водой 20 семей нового квартала. На местные средства, с вложением 2,2 млндрамов, на данный момент ведутся работы по расширению сети освещения, которые начались неделю назад”, - отметил глава общины.

Хосров Хлгатян