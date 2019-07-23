Во Франции начали расследование данных о радиоактивности питьевой воды

Парижская прокуратура инициировала расследование по поводу распространения слухов об опасном уровне радиоактивности питьевой воды в Париже и парижском регионе. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на судебное ведомство.

Следствие ведется по подозрению в "создании и распространении ложных сведений". Информацию о том, что питьевая вода в водопроводе Парижа и соседних городов содержит тритий и имеет высокий уровень радиоактивности, распространила в мессенджере WhatsApp некая женщина, утверждавшая, что является медсестрой одного из парижских госпиталей.

Сообщение не только стало стремительно распространяться по сетям, но и было подхвачено, без проверки, одной из французских общественных организаций, занимающейся вопросами защиты населения от радиоактивного загрязнения - Ассоциацией по контролю за радиоактивностью на Западе Франции (ACRO). Организация распространила коммюнике, в котором говорится, что "6,4 млн людей вынуждены потреблять [во Франции] воду, зараженную тритием". В то же время при этом признавалось, что уровень ее радиоактивности не превышает допустимой нормы в 100 беккерелей на литр.