Глава МИД Армении с официальным визитом посетит Грузию

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 24 - 25 июля совершит официальный визит в Грузию. Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, запланированы переговоры с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, по итогам которых главы МИД двух стран выступят с заявлениями для прессы.

Министр Мнацаканян проведет также встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и главой парламента Арчилом Талаквадзе. Глава МИД Армении встретится также и с представителями армянской общины Грузии.