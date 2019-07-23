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Глава МИД Армении с официальным визитом посетит Грузию


Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 24 - 25 июля совершит официальный визит в Грузию. Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, запланированы переговоры с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, по итогам которых главы МИД двух стран выступят с заявлениями для прессы.

Министр Мнацаканян проведет также встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и главой парламента Арчилом Талаквадзе. Глава МИД Армении встретится также и с представителями армянской общины Грузии.




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