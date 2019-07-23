Министр юстиции принял постоянного координатора Программы развития ООН

Министр юстиции Рустам Бадасян 23 июля принял делегацию, возглавляемую постоянным координатором Программы развития ООН в Армении Дмитрием Мариясиным. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ ЮЗ РА, Бадасян, приветствуя коллег, сообщил, что Армения сейчас находится на пути больших судебно-правовых и антикоррупционных реформ, затем представил краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные программы в этом направлении.

Постоянный координатор ПРООН Дмитрий Мариясин выразил благодарность за встречу, поздравил министра с назначением и отметил, что для миссии большая честь содействовать судебно-правовым реформам, которые являются наиболее важной сферой в деле развития Армении. Постоянный координатор ПРООН выразил уверенность, что новое правительство реально сможет реформировать и повысить эффективность судебной системы. Дмитрий Мариясин также отметил важность эффективной реализации антикоррупционной борьбы, направленной на повышение доверия общества к работе государственных органов.

Министр заверил, что цель правительства - сделать судебную систему надежной и для граждан Республики Армения и для иностранных инвесторов. В этом контексте Рустам Бадасян подчеркнул важность создания Антикоррупционного суда, совершенствования института декларирования имущества, доходов, расходов должностных лиц, уточнения оснований возбуждения дисциплинарного производства в отношении судьи, внедрения института конфискации имущества незаконного происхождения, а также электронного правосудия.

Дмитрий Мариясин подтвердил готовность ПРООН содействовать реформам в Армении.