В ближайшие 5 дней в долинах и предгорьях республики ожидается высокий риск возникновения пожаров. Как сообщает МЧС РА, днем 23-го июля, после полудня с 24 по 28 в отдельных северных районах ожидаются кратковременные дожди с грозами, во время грозы возможно усиление ветра до 20-25 м/с. Ветер южный с порывами до 3-8 м/с. С 24 по 26 июля температура воздуха понизится на 4 - 5 градусов.

В Ереване днем 23-го, с 24 по 28 июля ожидается погода без осадков, в вечерние часы ожидается усиление ветра до 18-20 м/с.