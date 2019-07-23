Глава МИД Арцаха поздравил дипломатов с 26-летием министерства

Министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян поздравил дипломатов министерства с 26 - летием основания МИД Республики Арцах. Как передает «Арменпресс», министр разместил поздравительное послание на своей странице в Facebook.

“Сегодня исполняется 26 лет со дня основания Министерства иностранных дел Арцаха. Это лучший повод поздравить всех дипломатов, которые служили во внешнеполитическом ведомстве Арцаха, а также дипломатов центрального аппарата МИД и постоянных представительств нашей республики за рубежом, которым в настоящее время доверено осуществлять эту ответственную миссию.

Внешнеполитическое ведомство Арцаха продолжает свою последовательную деятельность в направлении приоритетов внешней политики, в том числе международного признания независимости Республики Арцах, развития и расширения международного сотрудничества, мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, укрепления положительного имиджа Арцаха за рубежом и последовательного усиления триединства Арцах – Армения –Диаспора”, - написал Маилян.