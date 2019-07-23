Посол Армении вручил копии верительных грамот МИД Иордании

Посол Республики Армения в Иорданском Хашимитском Королевстве Тигран Геворкян (резиденция в Дамаске) 22 июля вручил копии верительных грамот генеральному секретарю Министерства иностранных дел и диаспоры Иорданского Хашимитского Королевства Зейду Аль-Лози (Zaid al-Louzi).

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя посла, Зейд аль-Лози поздравил его с назначением на важную и ответственную должность и пожелал успехов в его миссии. Он добавил, что Иордания, учитывая также и армянскую общину Иордании, которая является важной составляющей иорданского общества, придает большое значение дружественным отношениям с Арменией.

Поблагодарив за теплый прием и добрые пожелания, посол Геворкян заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления и расширения двустороннего сотрудничества.

Собеседники обсудили также и ряд вопросов двусторонней и региональной повестки дня.