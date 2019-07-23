В Пакистане не исключили отказа от ядерного оружия в ответ на аналогичный шаг Индии

Пакистан готов рассмотреть отказ от ядерного оружия, если Индия пойдет на такой же шаг. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом во вторник заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан в интервью телеканалу Fox News.

"Да, ядерная война - это не вариант, - сказал Хан, отвечая на вопрос о готовности Исламабада отказаться от ядерного оружия в ответ на аналогичные действия со стороны Индии. - Подобный конфликт между Пакистаном и Индией приведет к нашему самоуничтожению".

Хан также напомнил, что он обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой посодействовать нормализации отношений между Индией и Пакистаном, а также помочь с решением кашмирского вопроса.

"Кашмир - единственная причина, по которой последние 70 лет мы не могли жить как цивилизованные соседи", - подчеркнул он.

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