В Иране заявили, что наблюдают за всеми кораблями ВМС США в районе Персидского залива

Иранские власти следят за передвижением всех военных кораблей Военно-морских сил (ВМС) США в регионе Персидского залива. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил командующий ВМС Ирана, контр-адмирал Хосейн Ханзади в интервью иранскому агентству Клуб молодых журналистов.

"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что последовательно отслеживаем передвижение всех вражеских флотов, особенно [ВМС] США, с начала их движения до момента прибытия в регион [Персидского залива], - указал Ханзади. - Помимо времени прибытия, мы располагаем информацией о типах миссий, а также о кораблях, которые в них участвуют, и осуществляемой ими деятельности".

Ханзади добавил, что иранские ВМС фиксируют на фото все передвижения американских военных кораблей. "Мы располагаем фотографиями и огромным архивом, демонстрирующими активность США и сил коалиции", - заключил контр-адмирал.