В текущем году зарегистрировано 125 случаев укусов скорпиона: укус черного скорпиона - самый опасный

В Армении встречаются красные, желтые и черные скорпионы. Ежегодно регистрируются случаи укусов скорпиона, в основном - желтого скорпиона. В текущем году было зарегистрировано 125 случаев укусов скорпиона, в частности, в Араратской, Армавирской областях и в Ереване.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве здравоохранения Армении, степень отравления от укуса скорпиона зависит от плотности его яда. При укусе большинства видов скорпионов возникает только слабая реакция, какая бывает при укусе пчелы. Яд желтых и красных скорпионов не опасен для жизни. Укус черного скорпиона - самый опасный, при котором у пострадавшего наблюдаются: усиливающаяся жгучая боль на месте укуса, покраснение и отек кожи, иногда возникают характерные при обгорании пятна, развитие онемения в пораженной части, судороги, которые могут быть в какой-либо мышце или по всему телу, боли в области живота, тошнота и рвота, а также головокружение, выраженная слюна, сердцебиение, головная боль.

При укусе скорпиона пострадавшего необходимо незамедлительно доставить в больницу, а до этого - уложить пострадавшего и обеспечить неподвижность поврежденной конечности, очистить поврежденную часть спиртом, наложить антисептическую повязку для предотвращения проникновения опасных микробов в рану, для смягчения боли и устранения отека приложить к рану лед, независимо от состояния потерпевшего, нужно находиться под наблюдением врача.

Скорпионы намеренно не атакуют человека, однако случайное общение может закончиться укусом. Они часто проникают в дома. Днем они прячутся в трещинах, а ночью вылезают, влезают в обувь, одежду и даже в постельные принадлежности. Поэтому желательно по утрам осматривать обувь и одежду, которую вы собираетесь надеть, осмотреть полотенца и постельные принадлежности. Дома, в которых были замечены скорпионы, нужно при возможности отремонтировать, перекрыть все пути проникновения скорпионов, собрать со двора мусор, камни и дрова.