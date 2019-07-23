По уголовному делу, возбужденному по факту злоупотреблений в общине Гндеваз, восстановлено 50 млн др

Следственный комитет Армении принял в производство уголовное дело, возбужденное по признакам части 1-ой статьи 308-ой Уголовного кодекса Армении по факту злоупотреблений, совершенных бывшим главой общины Гндеваз. Нанесенный государству ущерб частично восстановлен. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

В результате предпринятых в ходе предварительного следствия широкомасштабных следственных действий были получены фактические данные о видимых злоупотреблениях, допущенных главой общины Гндеваз в процессе отчуждения земельных участков, был выявлен их механизм.

В частности, глава общины, будучи осведомленным о том, что ЗАО покупает земельные участки, злоупотребляя своими должностными полномочиями в корыстных целях, используя должностное положение вопреки интересам общинной службы, являясь руководителем органа, организующего аукцион по отчуждению земель, решением главы общины и принимая за основу протокол аукционной комиссии, 29-го мая 2014 года продал земельный участок пастбищных земель общины площадью 9,91 га за 410.130 драмов РА своему сыну, нанеся существенный ущерб общине, который, в свою очередь, 26 мая 2015 года несравнимо дороже, за 147 300 838 драмов, перепродал указанный земельный участок ЗАО.

В отношении экс-главы общины Гндеваз избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Предпринимаются необходимые следственные действия для обеспечения всестороннего, объективного и полного расследования всех обстоятельств инцидента, выяснения всего круга лиц, причастных к злоупотреблениям, персонализации их действий, а также проверки предварительных данных о возможных злоупотреблениях и в других сделках.

В ходе предварительного следствия ущерб, нанесенный общине, был восстановлен в размере 50 000 000 драмов.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.