АОКК предоставит гуманитарную помощь семьям, наиболее пострадавшим от града в Шираке

Губернатор Ширака Тигран Петросян 23 июля побывал в центральном офисе Армянского общества Красного Креста, где его приняли президент Мхитар Мнацаканян и генеральный секретарь Анна Егиазарян. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Армянского общества Красного Креста, в ходе встречи губернатору Ширакской области сообщили, что 960 семей Ширакской области, наиболее пострадавших в результате сильного града 24 июня, в общей сложности 4300 человек, получат гуманитарную финансовую помощь от Армянского общества Красного Креста. Каждый член этих семей получит по 35 215 драмов (в общей сложности 151 424 500 драмов).

После града администрация Ширакской области РА провела предварительную оценку нужд для выявления наиболее уязвимых семей, потерявших 75 - 100% урожая.

Армянское общество Красного Креста в качестве структуры, содействующей правительству в гуманитарной сфере, с соответствующей программой обратилось в Фонд по чрезвычайным ситуациям Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и получило положительный отклик.

Армянское общество Красного Креста в тесном сотрудничестве с областными органами и органами местного самоуправления окончательно выявит и уточнит наиболее пострадавшие семьи.

В ходе встречи были обсуждены также ход и результаты деятельности, осуществляемой Армянским обществом Красного Креста в области, нынешнее сотрудничество и будущие совместные программы с администрацией Ширака.