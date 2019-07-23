Президент Армен Саркисян поздравил президента Италии Серджио Маттареллу с Днем рождения

Президент республики Армен Саркисян 23 июля направил послание президенту Итальянской Республики Серджио Маттарелле, поздравив с Днем рождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“С теплотой вспоминаю Ваш визит в Армению, а также наши встречи в Италии. В ходе наших деловых и личных контактов я всегда бывал впечатлен Вашей мудростью, видением и большим политическим опытом. Мы готовы реализовать новые программы, которые еще больше расширят и укрепят многоотраслевое сотрудничество между нашими государствами”, - говорится в поздравительном послании президента.

Армен Саркисян пожелал Серджио Маттарелле крепкого здоровья, счастья и новых достижений, а дружественному народу Италии - мира и благоденствия.