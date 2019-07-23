СМИ: семь человек погибли при обстреле боевиками мирных кварталов Алеппо

По меньшей мере семь мирных жителей погибли и десятки получили ранения во время обстрела бандформированиями мирных кварталов города Алеппо на севере Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил агентству SANA во вторник источник в полицейском управлении города.

По его словам, боевики, удерживающие в своих руках предместье Рашидин на западной окраине города, вели огонь в ночные часы из минометов и стрелкового оружия. "Большинство жертв и пострадавших поступило из районов Эль-Хамдания и Эль-Джамилия, которым также нанесен значительный материальный урон", - указал источник.

Артиллерия сирийской армии в ответ на нарушения режима прекращения огня нанесла удары по позициям бандформирований и уничтожила несколько реактивных установок, из которых велся обстрел. Противник понес потери в живой силе и технике.