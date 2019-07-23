В Арарате в первом полугодии 2019 года обнаружено в 7 раз больше случаев коррупции

В 1-ом полугодии 2019 года под наблюдением или руководством прокуроров прокуратуры Араратской области в производстве следственного управления Араратской области и подчиненных подразделений Следственного комитета РА находилось 33 уголовных дела коррупционного характера, возбужденных за этот период. Как сообщили «Арменпресс» в прокуратуре Армении, на территории области в борьбе с коррупцией со стороны населения оказывается большое содействие. Об этом свидетельствует тот факт, что в течение первых 6 месяцев этого года 28 или 84% уголовных дел были возбуждены на основании сообщений физических или юридических лиц, 4 или 12% - органом дознания, следователем, прокурором, судом, судьей в результате осуществления своих полномочий, а 1 - на основе публикаций СМИ.

Выявленные коррупционные случаи зарегистрированы в сфере местного самоуправления - 18 случаев, в сфере социального обеспечения - 5 случаев, в сфере образования - 4 случая, в сфере здравоохранения - 2 случая, в сфере государственной службы пробации - 2 случая, в сфере уголовно-исполнительной службы и в других сферах - по 1 случаю.

За тот же период в производстве органов уголовного преследования было рассмотрено 60 уголовных дел коррупционного характера вместо 16 за тот же период прошлого года, что свидетельствует о резком росте раскрытия случаев коррупции и, как следствие, увеличении загруженности органов уголовного преследования. По указанным 60 делам уголовным преследованиям подверглись 22 человека, вместо 1 за тот же период прошлого года. Возбуждено уголовное преследование в отношении руководителя общины Гетазат и сотрудника муниципалитета, руководителей общин Джраовит, Суренаван, руководителя общины Аргаванд и бывшего руководителя общины, руководителя общины Покр Веди и сотрудника детского сада общины, бывшего руководителя общины Аревабуйр и сотрудника сельской администрации, руководителя общины Беркануш и библиотекаря, директора и бухгалтера ЗАО “Масисский медицинский центр”, директора и сотрудника основной школы общины им. Паруйра Севака, директора и сотрудника основной школы общины Далар, врача УИУ “Армавир”, специалиста Масисского территориального агентства социального содействия.

За указанный период в суд направлено 2 уголовных дела коррупционного характера по отношению к двум лицам. За тот же период в суде были рассмотрены и завершены обвинительным приговором 2 дела указанного характера в отношении двух лиц.

Ущерб, нанесенный государству по уголовным делам, возбужденным и расследованным в связи с коррупционными преступлениями за первое полугодие 2019 года, составил 14.775.000 драмов, из которых уже восстановлено 2.884.000 драмов.

Для сравнения: в 2018 году ущерб, нанесенный государству по уголовным делам, возбужденным в первом полугодии, был в 7 раз меньше, составив 2.102.000 драмов, из которых за этот период было восстановлено 460.000 драмов, то есть в 6.2 раза меньше, чем в этом году.

С целью устранения обстоятельств, способствующих совершению преступления по указанным коррупционным делам, прокурор Араратской области представил губернатору Араратской области в общей сложности 7 ходатайств. Последние, для исключения подобных случаев, были обсуждены на заседаниях областного совета, а также на совещании секретарей аппаратов администраций общин.