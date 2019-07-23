Гроссмейстер Тигран Арутюнян удачно участвовал в двух испанских турнирах

В Испании завершились международные турниры Сант Марта и Барбера-Дель-Валеса, в которых принимал участие гроссмейстер Тигран Арутюнян. Как передает «Арменпресс», в турнире Барбера-Дель-Валеса участвовали 84 шахматиста из 18 стран, в том числе 7 гроссмейстеров. Арутюнян набрал 6.5 очков из 9-и возможных и занял 3-е место. С 7.5 очками победителем турнира стал аргентинский гроссмейстер Пералта Фернандо.

Сразу после завершения турнира Барбера дель Вальеса армянский гроссмейстер сыграл на международном турнире в Сант Марте, в котором участвовали 132 шахматиста из 26 стран, в том числе 11 гроссмейстеров и 20 международных мастеров.

На турнире в Сант Марте Арутюнян набрал 7.5 очков из 9-и возможных, однако такого высокого результата было недостаточно для того, чтобы стать победителем турнира, поскольку представляющий Францию гроссмейстер Максим Лагард набрал 8 очков. В итоге Арутюнян занял 2-е место.