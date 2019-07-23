Необычайно высокие температуры, которые установятся на следующей неделе во Франции, опасны не только для людей, но и для техники: оба реактора атомной электростанции (АЭС) "Гольфеш" на юге страны временно приостановят работу именно по этой причине. Информацию об этом распространила в понедельник компания Electricit de France (EDF), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно заявлению компании, во вторник будет остановлен второй реактор, а в среду - первый. Суммарная мощность этих энергоблоков достигает 2,6 тыс. МВт. Примечательно, что в прошедшую пятницу EDF предупредила о возможном снижении производства электричества, однако о полной остановке речи не шло. Пока перезапуск реакторов запланирован через неделю, однако все зависит от погоды.

Временное выведение из эксплуатации связано с тем, что для охлаждения обоих реакторов используется вода из реки, на которой стоит АЭС. Специалисты опасаются, что температура воды при той жаре, что ожидает Францию в ближайшие дни, окажется слишком высокой.