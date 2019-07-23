В детском доме имени Мари Измирлян прошел Парад красоты: состоялся показ мод

В ГНКО “Ереванский детский дом имени Мари Измирлян” Министерства труда и социальных вопросов РА состоялся Парад красоты. В заведении был организован показ мод с участием воспитанников детского дома и профессиональных моделей.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства, модную выставку организовали дирекция детского дома, директор Центра моды “Атекс” Карине Дноян и исполнительный директор Национального агентства “Мисс Армения” Мамикон Даниелян.

“Мы уверены, что каждый ребенок должен жить в семье, однако до этого, пока они находятся вне семьи, мы обязаны сделать все, чтобы дети чувствовали себя вовлеченными во все общественные мероприятия”, - сказала начальник отдела по вопросам детей Министерства труда и социальных вопросов РА Анаит Калантарян.

В ходе показа была представлена модельная одежда Центра моды.

Директор детского дома Лилит Акопян выразила благодарность организаторам за выбор такого формата для показа одежды и участие воспитанников учреждения в организационных и связанных с выставкой работах.

Модели Национального агентства “Мисс Армения”, в числе которых была и Мисс Армения 2019 Айкуи Матевосян, присвоили детям, участвующим в выставке, ряд титулов “Очарование”, “Улыбка”, “Доброта” и др.