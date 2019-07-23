Сборная Армении по баскетболу до 20-и лет - последняя на чемпионате Европы. Как передает «Арменпресс», в 6-и матчах завершившегося в португальском городе Матозинюш чемпионата Европы в дивизионе “B” наша сборная только проигрывала.

Вот результаты матчей сборной Армении в группе “С” дивизиона “В”: Армения – Швеция - 26:149, Грузия – Армения - 98: 46, Армения – Косово - 40: 97, Эстония – Армения - 99: 41, Армения –Нидерланды - 39: 93, Армения – Люксембург - 67: 120.

Сборная участвовала на соревнованиях с отсутствием многих игроков.