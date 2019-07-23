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Газоснабжение нескольких домов административного района Арабкир временно приостановлено


С целью осуществления аварийно-восстановительных работ 23-го июля с 10: 00 до 12: 00 прекращено газоснабжение домов 36/8, 38/3, 34 улицы Мамиконянц, 33/19 улицы Толбухина, 15/32 улицы Ширванзаде и прилегающих общественных объектов административного района Арабкир.

Об этом «Арменпресс» сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ компании “Газпром Армения”.




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