Национальные песни и танцы, праздничное настроение: рядом с водопадом Шаки состоится Фестиваль малин

В Сисианской области, на территории, прилегающей к водопаду Шаки, 27 июля состоится Фестиваль малины под названием “Угощают сюникцы”. Он проводится уже 4-й год подряд. Как передает «Арменпресс», “Ворлд Вижн Армения” сообщает, что мероприятие будет сопровождаться национальными песнями и танцами, угощением традиционными разнообразными армянскими блюдами, гатой, и, конечно же, сочной и вкусной малиной Сюника.

Посетителей ожидают приятные сюрпризы, конкурсы и призы. Участники получат возможность как в этот момент, а так и в дальнейшем, посредством обмена данными, приобретать у крестьян малину и другие сельхозпродукты.