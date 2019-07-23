В Араратской области за счет сбережений будет дополнительно восстановлено 4,8 км дорог

В Араратской области дополнительно восстановят 4,8 км двух дорог жизненного значения. Об этом был заключен договор между ГНКО “Организация по реализации транспортных программ” Министерства территориального управления и инфраструктур РА и ООО “Арарат-дорстрой”, выигравшей тендер на строительные работы. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, будут восстановлены 2.7 км дороги Т-2-30 - Норашен - Двин и участок дороги длиной 2,1 км Т-2-38-Айгезард.

Строительные работы начнутся в ближайшие недели, завершение, согласно договору, предусмотрено в течение 9 месяцев после начала строительных работ.

Работы, которые будут осуществлены организацией подрядчиком, включают: снос существующего покрытия, восстановление земельного пласта и дренажной системы, строительство основы из песка, мозаичной основы, укладку асфальто-бетонного слоя, установку элементов безопасности, обустройства дороги и т.д.

Отметим, что восстановление этих дорожных участков общей протяженностью 4.8 км осуществляется за счет сбережений программы “Дополнительное финансирование улучшения дорожной сети жизненного значения”, финансируемой правительством РА и Всемирным банком.