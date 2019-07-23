Власти США надеются возобновить консультации с КНДР через две недели

Вашингтон рассчитывает, что консультации на рабочем уровне между США и КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова буду возобновлены примерно через две недели. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью американскому радиоведущему Баку Секстону, стенограмму распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента.

"Мы надеемся, что дискуссии на рабочем уровне начнутся через пару недель. Северокорейцы должны выполнить обещание, которое дал председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын]. Он обещал осуществить денуклеаризацию своей страны", - сказал Помпео.