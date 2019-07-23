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Власти Венесуэлы усилили меры безопасности в стране из-за массового отключения света


Власти Венесуэлы привлекли дополнительные силы для обеспечения порядка в стране из-за крупного сбоя в системе энергоснабжения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении правительства, которое опубликовал в понедельник в своем Twitter президент страны Николас Мадуро.

Кроме того, власти республики приняли дополнительные меры для предотвращения перебоев в водоснабжении и работе транспорта и медицинских учреждений.

Массовое отключение электроэнергии произошло вечером в понедельник в ряде районов Каракаса и во всех 23 штатах Венесуэлы. Как сообщил министр электроэнергетики Боливарианской Республики Фредди Брито, власти начали переподключение системы подачи электроэнергии для восстановления энергоснабжения.

 

 




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