Власти Венесуэлы усилили меры безопасности в стране из-за массового отключения света

Власти Венесуэлы привлекли дополнительные силы для обеспечения порядка в стране из-за крупного сбоя в системе энергоснабжения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении правительства, которое опубликовал в понедельник в своем Twitter президент страны Николас Мадуро.

Кроме того, власти республики приняли дополнительные меры для предотвращения перебоев в водоснабжении и работе транспорта и медицинских учреждений.

Массовое отключение электроэнергии произошло вечером в понедельник в ряде районов Каракаса и во всех 23 штатах Венесуэлы. Как сообщил министр электроэнергетики Боливарианской Республики Фредди Брито, власти начали переподключение системы подачи электроэнергии для восстановления энергоснабжения.