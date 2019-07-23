“Айастани Анрапетутюн”: Нельсон Мандела даже после смерти пользуется огромным авторитетом

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “В знак благодарности за исключительные заслуги Манделы его день рождения - 18 июля, с 2009 года по решению ООН отмечается как “Международный День Нельсона Манделы”. Девиз этого года был: “Предпринимайте действия, вносите изменения, делайте каждый день Днем Манделы”.

Став главой государства, Нельсон Мандела пользовался огромным авторитетом как внутри страны, так и во всем мире, тем более неоспорима его воля как лидера собственной партии, членом которой он был ровно 50 лет.

Оставаясь демократичным до мозга костей, своим поведением он служил образцом скромности, толерантности и доброжелательности, был готов выслушать и критику в свой адрес”.

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