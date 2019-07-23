“Айастани Анрапетутюн”: В сфере туризма есть серьезная проблема со специалистами

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Желания и потребности туриста не то же самое. Если его потребности будут удовлетворены, он не только вернется, но и другому посоветует обязательно приехать в Армению. Только как заметил ректор Армянского института туризма Роберт Минасян, вопрос не решается только питанием. Турист хочет получить здесь и духовное удовлетворение. И в этом контексте особенно важно, кто ему представит Армения?Имеет ли он право представлять страну, владеет ли разносторонней информацией о стране, получил ли необходимое образование и т. д.

По словам Минасяна, более 85% работников этой сферы в Армении не имеют профессионального образования. Но турист платит и хочет, чтобы его хорошо обслужили”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.