Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июль

Европейские индексы - 22-07-19


МОСКВА, 23 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.24% и составил 12289.40 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.26% и составил 5567.02 пункта, британский FTSE вырос на 0.08% и составил 7514.93 пункта, а российский RTSI снизился на 0.70% и составил 1341.17 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации