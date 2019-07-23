Европейские индексы - 22-07-19
МОСКВА, 23 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.24% и составил 12289.40 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.26% и составил 5567.02 пункта, британский FTSE вырос на 0.08% и составил 7514.93 пункта, а российский RTSI снизился на 0.70% и составил 1341.17 пункта.
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- 09:05 Европейские индексы - 22-07-19
- 09:04 Американские индексы выросли - 22-07-19
- 09:02 Цены на цветные металлы - 22-07-19
- 09:00 Цены на драгоценные металлы - 22-07-19
- 08:59 Цены на нефть выросли - 22-07-19
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- 22.07-16:01 Заявления Китая и России в связи с Ираном повлияют на расчеты США
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