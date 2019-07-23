Европейские индексы - 22-07-19

МОСКВА, 23 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.24% и составил 12289.40 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.26% и составил 5567.02 пункта, британский FTSE вырос на 0.08% и составил 7514.93 пункта, а российский RTSI снизился на 0.70% и составил 1341.17 пункта.