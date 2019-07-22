На выборах в Раду подсчитано 80% бюллетеней: партия Зеленского - единоличный победитель

Партия президента Украины "Слуга народа" на состоявшихся в минувшее воскресенье досрочных выборах добилась того, чего не удавалось еще никакой политической силе за все 24 года независимости Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, впервые большинство в Верховной раде будет единолично контролировать одна партия, которая таким образом сможет сформировать и однопартийное правительство. Вся полнота власти на Украине в ближайшие пять лет, по сути, будет сосредоточена в руках одного человека - президента Владимира Зеленского.

По итогам подсчета 76,34% бюллетеней "Слуга народа" получает по партийным списка 42,85% голосов или 116 мандатов. Не менее убедительной оказалась победа партии и в одномандатных округах. Она получает там еще как минимум 127 мест. Таким образом в будущем парламенте представители партии Зеленского получат не менее 243 мест при том, что простое большинство составляет 226 мест.

На второй позиции, но с огромным отрывом от лидера, следует партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". Она набирает по партийным спискам 12,97% голосов или 35 мест. С учетом еще 6 мест в одномандатных округах ее фракция будет насчитывать 41 депутата.

Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" занимает третье место. Она получает по партийным спискам 8,33% голосов или 22 места. Еще два места партия получила в одномандатных округах Львовской области.

Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко набирает 8,10% или 21 место. Еще три мандата партия завоевала в одномандатных округах.

"Голос" музыканта Святослава Вакарчука получает 6,07% голосов или 17 мандатов. Еще два она получила в одномандатных округах.

В новую Раду попадают также порядка 50 депутатов-самовыдвиженцев. Еще около 10 одномандатников будут представлять более мелкие партии, которые не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

В ходе воскресного голосования жители страны выбирали 225 депутатов по партийным спискам. Еще 199 парламентариев избирались по одномандатным округам. Число округов в стране сократилось на 26 из-за воссоединения Крыма с Россией и конфликта в Донбассе. В результате вместо положенных по Конституции 450 законодателей в новой Раде, как и в предыдущей, их будет только 424.