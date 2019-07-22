На границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт с применением оружия

Конфликт с применением оружия произошел в понедельник на границе Киргизии и Таджикистана, в ходе которого пострадали пять человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила киргизская Государственная пограничная служба (ГПС).

"Конфликт произошел между гражданами Кыргызстана и Таджикистана, по предварительным данным, пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

"Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух (Таджикистан) на въезде в данный населенный пункт. Жители села Аксай (Киргизия) выступили против установки флагштока, в связи с чем произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие", - отмечает ГПС. По ее данным, стрельба велась гражданскими лицами из охотничьего оружия.

"По предварительным сведениям, пять человек получили ранения, в настоящее время автотрасса Исфара (Таджикистан) - Ворух (таджикский анклав) закрыта". - отмечает ГПС. На место ЧП уже прибыли представители погранслужб обоих государств. "Они проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации. На месте также работают представители правоохранительных органов и местных органов власти сторон", - подчеркивается в сообщении.