Синанян встретился с заместителем руководителя Федерального агентство по делам национальностей РФ

Находящийся в Москве с рабочим визитом главный комиссар по делам диаспоры при премьер-министре Армении Заре Синанян 22 июля посетил Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России и встретился с заместителем руководителя ФАДН Михаилом Мишиным. На встрече присутствовал также посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса главного комиссара, на встрече была обсуждена деятельность армянских неправительственных организаций и общественных структур в России, а также возможности сотрудничества между офисом главного уполномоченного по делам диаспоры и ФАДН. Стороны коснулись перспектив сотрудничества и контактов между проживающей в России армянской и иностранной молодежью, организации различных молодежных форумов и участия молодежи.

Был подробно обсужден вопрос преподавании армянского языка в РФ, двусторонне была подчеркнута важность устранения всех препятствий в этом вопросе.