Раскрыт случай получения взятки со стороны старшего прокурора

СНБ раскрыла случай получения взятки со стороны старшего прокурора управления генпрокуратуры Армении. Прокурор Л.К. привлечен в качестве обвиняемого по ч.3 ст. 311 УК Армении (получение должностным лицом взятки в особо крупных размерах за заведомо неправомерное действие или бездействие в пользу взяткодателя или представляемого им лица).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе генпрокуратуры, прокурор потребовал и несколькими частями получил взятку в особо крупном размере, чтобы способствовать получению УДО некоего Г.Г., который в 2013 году был осужден сроком на 10 лет за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью (п. 3 ч. 3 ст. 175 УК Армении).