Президент Республики Арцах принял председателя Российского танцевального союза

Президент Республики Арцах Бако Саакян 22 июля принял председателя Российского танцевального союза, вице-президента Всемирного танцевального совета Станислава Попова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян приветствовал визиты известных культурных деятелей в Арцах, отметив их важность с точки зрения развития культурной жизни страны.