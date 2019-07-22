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Президент Республики Арцах принял председателя Российского танцевального союза


Президент Республики Арцах Бако Саакян 22 июля принял председателя Российского танцевального союза, вице-президента Всемирного танцевального совета Станислава Попова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян приветствовал визиты известных культурных деятелей в Арцах, отметив их важность с точки зрения развития культурной жизни страны.




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