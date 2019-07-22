Католикос Всех Армян принял премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Австралии Глэдис Береджиклян

Католикос Всех Армян Гарегин Второй 22 июля в Первопрестольном Святом Эчмиадзине принял премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Австралии Глэдис Береджиклян.

Как сообщает Арменпресс, Католикос еще раз поздравил Береджиклян с победой на выборах, высоко оценив ее деятельность во благо штата Новый Южный Уэльс и ее важную роль в жизни армянской общины.

Его Святейшество также с удовлетворением отметил теплый прием со стороны Глэдис Береджиклян во время его патриаршего визита в Австралию и Новую Зеландию в феврале 2019 года.

Глэдис Береджиклян выразила радость в связи с частным визитом в Армению и посещением Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Собеседники коснулись стоящих перед армянской общиной Австралии вызовов, проблем диаспоры и сохранения армянской идентичности. Они также коснулись перспектив расширения отношений и сотрудничества между Арменией и Австралией.

В конце встречи премьер-министр Нового Южного Уэльса ознакомилась с процессом ремонта Кафедрального собора Эчмиадзина.