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Армен Гаспарян назначен начальником Тавушского областного управления полиции


Приказом начальника полиции Армении Валерия Осипяна, полковник полиции Армен Гаспарян освобожден с должности начальника Араратского областного управления полиции Армении и назначен начальником Тавушского областного управления полиции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции, Артур Закарян назначен врио  начальника Араратского областного управления полиции Армении. До этого он занимал должность заместителя начальника того же управления по оперативной части.


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