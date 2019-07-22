Армен Гаспарян назначен начальником Тавушского областного управления полиции

Приказом начальника полиции Армении Валерия Осипяна, полковник полиции Армен Гаспарян освобожден с должности начальника Араратского областного управления полиции Армении и назначен начальником Тавушского областного управления полиции.

Как сообщили

Арменпресс

в пресс-службе полиции, Артур Закарян назначен врио начальника Араратского областного управления полиции Армении. До этого он занимал должность заместителя начальника того же управления по оперативной части.