В организованном при поддержке Ucom технолагере «Армат» приняли участие свыше 400 школьников 

С 1 по 19 июля в дилижанском военно-спортивном училище имени Монте Мелконяна был организован летний технологический лагерь «Армат», в первом потоке которого приняли участие дети в возрасте от 10 до 13 лет, а во втором потоке – от 14 до 17 лет. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, в общей сложности лагерь посетило свыше 400 учеников со всех регионов Армении, в том числе и из Арцаха и Джавахка. Среди посетивших лагерь учеников были также ребята, прибывшие по программе «Приди домой».

С 10 по 19 июля лагерь принял второй поток детей в возрасте от 14 до 17 лет. В нем оказалось свыше 200 детей и 13 вожатых из всех регионов Армении.

На этом этапе технолагеря школьники научились создавать умную систему управления LED-освещением посредством платформы RaspberryPi, при использовании языка программирования Python, а также получать различные типы данных через сенсоры. В течение лагеря они также научились собирать и программировать роботов-конструкторов. Конечной целью команд являлась подготовка робота, соответствующего стандартам конкурса Robotex Armenia и решающего определенные задачи.

Помимо роботостроительного направления лагерь дополнили культурные и спортивные составляющие, как это было и во время первого потока. Школьников посетила руководитель проекта «Штиген Кидз» Ани Агаджанян, которая прочитала лекцию о возобновляемой энергии в рамках указанной программы.

В конце данного этапа также был проведен финальный конкурс, во время которого команды должны были решить следующие задачи: робот должен был следовать по дорожным отметкам, взять условную мусорную корзину и поместить ее посредством руки робота, он также должен был останавливаться в выделенных местах и проходить через насыщенный светофорами перекресток при наличии зеленого света. Задачу нужно было решить исключительно при автоматическом управлении, а команда при старте не должна была вмешиваться в управление роботом. Были использованы платформы Arduino и СеРоб, языки программирования C++ и Snap.

«Здесь есть ученики инженерных лабораторий «Армат», которые посещают их всего месяц, но уже способны решать задачи вузовского уровня сложности. В их возрасте мы могли только мечтать о создании и программировании роботов собственными руками, а теперь как девочки, так и мальчики получили возможность приобрести инженерные знания и созидательные навыки при поддержке компании Ucom, что не может не радовать», - отметил директор по маркетингу и коммуникациям компании Ucom Тигран Сафарян.

Из 13 команд, принявших участие в соревновании, победителем была признана 6-ая команда, в состав которой вошли ученики из инженерных лабораторий «Армат» Агарака, Ашнака, Артени, Ранчпара и Арагаца. Созданный командой робот сумел решить практически все задачи на поле и набрал наибольшее количество очков, после чего все члены команды получили смарт-часы от компании Ucom. Отличившийся лучший ученик Айк Саргсян из Ашнака получил электрический скутер, а вожатый команды Славик Исраелян – планшет.

На втором месте при незначительной разнице в баллах оказалась 13-ая команда, в которой собрались ученики инженерных лабораторий «Армат» из Норатуса и Гавара. Отличившийся лучший ученик в команде Ваге Давтян получил смарт-часы от компании Ucom, а остальные члены команды получили устройства памяти объемом в 16 ГБ от СКПТ. Вторая команда решила задачу при помощи платформы Arduino (C++) и лучше всех пересекала перекрестки.

В этот раз лагерь посетили школьники из следующих общин: Ереван, Армавир, Ранчпар, Норакерт, Дамала, Карвачар, Артени, Агарак (Сюник), Агарак (Арагацотн), Мастара, Ашнак, Агаракаван, Какавадзор, Дилижан, Сотк, Чамбарак, Гавар, Норатус, Акунк, Гюмри, Саратак, Айкаван (Ширак), Ваграмаберд, Адрут, Каджаран, Ковсакан, Аскеран, Мартакерт, Сос, Лорут, Аревацаг, Мец Айрум, Ванадзор, Айгепар, Чоратан, Иджеван, Арташат, Артаван, Лусагюх, Бердзор, Мартуни (Арцах), Ишханадзор, Варденис, Драхтик, Ваан, Катнахбьюр, Апаран, Бердаван, Внутренний Цахкаван, Лусагьюх, Артаван, Эштиа (Джавахк), Туманян.

В этом году технологический лагерь «Армат» состоялся при поддержке благотворительного фонда «Дети Армении» (COAF), благотворительного фонда «Поддержка Джавахку», компаний «Инстигейт мобайл», «Кронимет майнинг», Ucom, общественной организации «Граница», организации «World Vision Armenia», Армянского образовательного учреждения, организации «Рыцари Вардананц», образовательного фонда Назарян.