Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-07-19

ЕРЕВАН, 22 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 июля, курс доллара США не изменился и снова составил 476.48 драм. Курс евро не изменился и снова составил 535.52 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.56 драм. Курс британского фунта не изменился и снова составил 596.79 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота не изменилась и снова составила 21714.18 драм. Цена серебра не изменилась и снова составила 245.57 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 12929.39 драм.