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Азиатские индексы - 22-07-19


ТОКИО, 22 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.23% и составил 21416.79 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.49% и составил 1556.37 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.27% и составил 2886.97 пункта, а HANG SENG снизился на 1.37% и составил 28371.26 пункта.




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