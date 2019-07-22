Азиатские индексы - 22-07-19

ТОКИО, 22 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.23% и составил 21416.79 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.49% и составил 1556.37 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.27% и составил 2886.97 пункта, а HANG SENG снизился на 1.37% и составил 28371.26 пункта.