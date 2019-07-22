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Армянские саперы и врачи продолжают гуманитарную миссию в Сирии


Саперы очередной группы, осуществляющей гуманитарную миссию в Сирийской Арабской Республике, с 8 июня по 22 июля в ходе технических исследований и работ по очистке обезвредили территорию в 8534 кв. м.

Как сообщила «Арменпресс» пресс-секретарь Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Назели Элбакян, врачи армянской гуманитарной группы за тот же период оказали терапевтическую помощь 122 гражданам, 326 пациентов подверглись лучевым исследованиям, услугами анестезиологов воспользовались 25 граждан, гинеколог обследовал 64 больных, педиатр осмотрел и назначил соответствующее лечение 60 детям.

Гуманитарная миссия продолжается.




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