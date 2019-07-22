КГД призывает граждан соблюдать требования законодательства

При осуществлении сотрудниками Комитета по государственным доходам очередных контрольных работ пассажиры автобуса, прибывшего из Турции в таможенный пункт-отдел Гогаван – Привольное РА, не подчинились законным требованиям таможенных служащих, проявили агрессивное поведение и попытались избежать таможенного контроля, применив насилие в отношении сотрудников Комитета по государственным доходам, нанеся им телесные повреждения.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью КГД, по данному факту в полиции Армении готовятся материалы для выяснения обстоятельств дела, выявления виновных и привлечения их к ответственности.

В настоящее время товары, импортированные в Армению пассажирами автобуса, осуществляющего международные пассажирские перевозки Ереван – Стамбул - Ереван, находятся на таможенном складе, где осуществляется таможенный контроль.

“Комитет по государственным доходам призывает граждан, особенно пассажиров автобуса, осуществляющего международные пассажирские перевозки Ереван – Стамбул - Ереван, соблюдать положения Таможенного кодекса ЕАЭС, законов и иных правовых актов Республики Армения, а также строго соблюдать правила этики и проявлять цивилизованное поведение, поскольку последние не в первый раз оказываются в поле зрения правоохранительных органов из-за своего агрессивного поведения.

О результатах таможенного контроля будет предоставлена дополнительная информация”, - отмечают в КГД.