Заявления Китая и России в связи с Ираном повлияют на расчеты США

Последние события, связанные с Исламской Республикой Иран, привели к ряду важных явлений.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Института востоковедения НАН Армении Рубен Сафрастян.

“В последнее время развития, связанные с Ираном, которые обострили события на Ближнем Востоке в целом, привели к ряду важных явлений. Россия недавно впервые заявила, что Иран является не только ее партнером, но и союзником. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, а затем подтвердил и президент России Владимир Путин. Вторым важным обстоятельством является то, что Китай также заявил о своей поддержке Ирану. Так что, если США попытаются пойти на еще большее обострение в отношениях с Ираном, будут иметь дело и с Россией и с Китаем. Конечно, если дело дойдет до военных действий, я уверен, что ни Россия, ни Китай не вмешаются в это, однако оружием и боеприпасами окажут Ирану поддержку”, - сказал Сафрастян.

Отношения США и Ирана ухудшились после того, как Вашингтон по решению Трампа в мае прошлого года вышел из ядерного соглашения 2015 года, после чего возобновил и ужесточил санкции в отношении Ирана.